Roma: spaccio di droga, 8 uomini arrestati nell'ultima settimana

- Spaccio di droga nella Capitale, 8 uomini sono stati arrestati nella settimana appena trascorsa. In particolare, in via Federico Delpino, i polizotti del commissariato Esquilino, a seguito di un'attività info-investigativa, hanno arrestato di D.D., 35 enne, della Guinea Conakry. L'uomo fingendosi un cliente abituale di un internet point, attuava la sua attività di spaccio. Alla vista dei poliziotti, il 35enne ha tentato di disfarsi di un grosso involucro che, recuperato dagli investigatori, composto da 11 piccoli involucri di cellophane trasparente termosaldati contenenti eroina. Inoltre, perquisito dalla polizia, l'uomo è stato trovato con la cospicua somma di 1130 euro in contanti. Nel quartiere di San Lorenzo, invece, al culmine di un'indagine gli agenti del commissariato di zona hanno proceduto all'arresto di C.S., cittadino italiano 46 enne, colpevole di detenere, all'interno della propria abitazione, hashish, per un peso complessivo di 388 grammi. Oltre alla droga, già predisposta in panetti e singoli involucri, pronta per essere smerciata. I poliziotti hanno rinvenuto anche bilancini di precisione e strumenti per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. (segue) (Rer)