Roma: spaccio di droga, 8 uomini arrestati nell'ultima settimana (3)

- Fatto analogo è avvenuto in via Gualdo Tadino, zona Porta Maggiore, dove gli agenti del reparto prevenzione crimine, hanno arrestato due cittadini romani Q.D. 55 anni e B.S., 28 anni. I due uomini viaggiavano insieme a bordo di una smart. Sottoposti a perquisizione, i poliziotti hanno trovato negli slip del Q.D. 32 grammi di marijuana, mentre nelle tasche dei pantaloni del B.S. trovavano cocaina e 6.040.000 euro in contanti. Gli investigatori, a seguito dell'ulteriore perquisizione presso l'abitazione e su un'autovettura in uso al 28 enne, hanno rinvenuto altra droga, in particolare hashish nonché svariato materiale per il confezionamento. Anche nell'abitazione del 55enne, i poliziotti hanno sequestrato hashish e bilancini di precisione. In via nomentana, invece, gli agenti del commissariato Fidene, in servizio di appostamento, hanno assistito ad una compravendita di sostanza stupefacente: intervenuti, a finire in manette è stato lo spacciatore, S.M, 35enne romano. L'uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di 570 euro in contanti. Infine, in zona Aurelio, i poliziotti del commissariato di zona hanno arrestato per spaccio un cittadino egiziano di 56 anni. In particolare, a seguito di un'attività info-investigativa, la polizia ha perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando svariate dosi di hashish, eroina, cocaina, crack, metadone nonché tutto il materiale necessario per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. (Rer)