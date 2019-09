Terrorismo: catturato in Siria jihadista belga collegato agli attacchi di Parigi e Bruxelles

- Un esponente di spicco dello Stato Islamico (Is) sospettato di essere legato agli attacchi di Parigi e Bruxelles, Anouar Haddouchi, è stato catturato in Siria. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze democratiche siriane (Fds, coalizione di milizie curdo-arabe sostenute degli Stati Uniti), Mustefa Bali, su Twitter. L’uomo è stato arrestato nella regione di Deir-ez-Zor, vicino al confine iracheno. Secondo i media del Belgio, il sospettato è stato arrestato lo scorso marzo. Non è chiaro perché la conferma sia arrivata solo adesso. Haddouchi, 35 anni, è collegato alla cellula jihadista franco-belga che ha perpetrato gli attacchi del 13 novembre 2015 a Parigi (130 morti) e di Bruxelles del 22 marzo 2016 (32 morti). Secondo la stampa belga, Haddouchi potrebbe essere il "boia di Raqqa" che ha decapitato più di 100 persone nella piazza del mercato dell’ex roccaforte siriana del sedicente “califfato”. (Res)