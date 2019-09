Ucraina-Russia: Zelensky, possibile terzo round colloqui durante summit Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo round di colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe tenersi durante il prossimo vertice del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) che si terrà nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky in un'intervista rilasciata al canale televisivo ucraino “1+1”, aggiungendo che con Putin ha avuto di recente due conversazioni telefoniche. “Abbiamo parlato di un possibile incontro durante il terzo round di colloqui del Formato Normandia Quattro. Questa è la nostra intenzione”, ha detto Zelensky, non escludendo la possibilità di firmare un accordo con Putin durante tali colloqui. Nel corso dell’ultimo vertice del G7 che si è tenuto lo scorso fine settimana nella località costiera francese di Biarritz il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il summit dovrebbe tenersi a settembre e dovrebbe vedere la partecipazione dei rappresentanti del Formato Normandia. In questo contesto, Macron ha rilevato che ci sono le condizioni “per un vertice utile". Tuttavia, ha rilevato il presidente francese, sarebbe ancora presto per un ritorno della Russia al tavolo dei sette grandi della Terra. "Fino a quando questa crisi non sarà risolta, non sarà opportuno invitare la Russia al tavolo del G7", ha dichiarato ancora Macron, sottolineando che tutti i membri del G7 hanno comunque "preso atto che è importante parlare con la Russia". (segue) (Res)