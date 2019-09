Venezuela: vicepresidente, presenteremo prove del "sostegno ai terroristi" della Colombia

- Il Venezuela intende presentare alle Nazioni Unite le prove dell'aiuto che il presidente colombiano Ivan Duque fornisce ai gruppi terroristici addestrati nel suo paese per attaccare l'ordine costituzionale della repubblica bolivariana: lo ha detto il vicepresidente venezuelano Delcy Rodriguez. In precedenza, il ministro venezuelano per le Comunicazioni e l'informazione, Jorge Rodriguez, ha presentato le foto satellitari che mostrano che la Colombia ospita tre campi di addestramento per circa 200 militanti. "I militanti sono addestrati a compiere attacchi contro il Venezuela volti a minare le posizioni del presidente Nicolas Maduro", ha aggiunto il ministro. (Brb)