Stati Uniti-Ucraina: previsto oggi incontro Trump-Zelensky a Varsavia

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy terranno oggi un incontro bilaterale a Varsavia, dove si trovano entrambi i leader per prendere parte alle commemorazioni dell’80 anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato, secondo cui l’incontro dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio. Pence è a Varsavia al posto del presidente Donald Trump, il quale non sarà presente alle commemorazioni, come invece annunciato alla vigilia, il a causa dell’arrivo dell'uragano Dorian, previsto nel fine settimana. Secondo quanto ha annunciato nei giorni scorsi il capo del gabinetto presidenziale polacco, Krzysztof Szczerski, alla commemorazione partecipano 40 delegazioni straniere e 250 ospiti tra capi di Stato e di governo. Alla cerimonia partecipa per l’Italia la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, atterrata a Varsavia ieri sera.(Res)