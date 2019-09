Energia: ministro Petrolio indiano, previsto accordo India-Russia su cooperazione globale (2)

- "Verrà emessa una dichiarazione congiunta sulla cooperazione globale in materia di energia. Verrà firmata una tabella di marcia completa quinquennale. Le discussioni sono in una fase finale. Una nuova dimensione è il carbon coke. Gli accordi saranno firmati anche a livello aziendale", ha dichiarato il ministro. L'India si sta preparando a iniziare regolari importazioni di greggio russo e carbon coke, entrambi dalla regione orientale della Russia, dove le compagnie petrolifere statali indiane hanno investito miliardi di dollari in progetti di petrolio e gas. Modi è il principale ospite del Forum economico orientale di quest'anno. (Inn)