Energia: ministro Petrolio indiano, previsto accordo India-Russia su cooperazione globale

- L'India e la Russia sveleranno un accordo di cooperazione energetica globale la prossima settimana quando il primo ministro Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno a Vladivostok in occasione del Forum economico orientale. Lo riferisce il ministro del Petrolio indiano Dharmendra Pradhan, citato dal quotidiano "Times of India", secondo cui tra gli obiettivi dell'incontro quello di aprire un "corridoio energetico dell'Estremo Oriente" destinato a ridurre la dipendenza dell'India dai fornitori di carburanti tradizionali. Il quadro, che sarà siglato in occasione del vertice Modi-Putin, mira a un percorso alternativo per petrolio, gas e carbone dall'estremo oriente russo, un'area individuata da entrambe le nazioni dove aumentare la cooperazione e rafforzare gli investimenti. (segue) (Inn)