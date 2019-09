Libia: bombardato l’aeroporto di Mitiga, feriti tre passeggeri

- L'aeroporto internazionale di Mitiga, unico scalo aereo civile a servire la capitale libica Tripoli, è stato bombardato nella notte causando il ferimento di almeno tre civili. Secondo il sito web informativo libico “Libya Akbhar”, un razzo è caduto a poca distanza da un aereo civile e le schegge hanno ferito tre passeggeri di ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca. Lo scalo aereo è stato momentaneamente chiuso al traffico e il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, si è recato personalmente sul posto per verificare quanto accaduto. “Il presidente ha ispezionato il luogo del bombardamento criminale ed è stato informato dei danni causati”, si legge in un comunicato del Consiglio presidenziale. Le immagini pubblicate dal Gna mostrano una buca di considerevoli dimensioni sulla pista vicino all’aereo, al punto che alcune schegge si sono conficcate nella fusoliera. Lo scalo si trova alcuni chilometri a est di Tripoli, in una zona controllata dalle forze del Governo di accordo nazionale. In passato l’aeroporto è stato più volte oggetto di raid da parte dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che assedia la capitale dal 4 aprile scorso. (Lit)