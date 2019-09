Stati Uniti: sparatoria in Texas, bilancio di 5 morti e 30 feriti

- È di almeno cinque morti e 30 feriti il bilancio della sparatoria avvenute la notte scorsa fra le città di Midland e di Odessa, in Texas. È quanto riferito da fonti della sicurezza citate dall'emittente “Fox News”. In precedenza il sindaco di Midland, Jerry Morales, aveva parlato di due morti e 20 feriti. Secondo quanto riferito dallo stesso Morales, un uomo sui trent'anni, armato di fucile, ha aperto il fuoco in maniera indiscriminata sugli automobilisti lungo l'autostrada che collega le due città dopo aver rubato un furgone postale, sparando prima ad un agente per poi dirigersi in un centro commerciale nella zona est di Odessa dove ha preso di mira le persone. Secondo quanto reso noto su Twitter dal dipartimento di polizia del Midland, l’assalitore è stato ucciso.(Res)