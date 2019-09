Germania: oggi elezioni statali in Brandeburgo e Sassonia

- Si tengono oggi in Germania le elezioni per il rinnovo dei parlamenti del Brandeburgo e della Sassonia. Aperti alle 8:00 di questa mattina, i seggi chiuderanno alle 18:00 per complessivamente 2,528 milioni di aventi diritto al voto. Secondo gli ultimi sondaggi commissionati dall'emittente televisiva “Zdf”, in Brandeburgo è testa a testa tra il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 22 per cento e, al 21 per cento, Alternativa per la Germania (AfD), formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti e che in Germania orientale ha il suo principale bacino elettorale. Staccata di 5,5 punti dalla SpD, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) è terza al 16,5 per cento. Seguono i Verdi al 14,5 per cento, La Sinistra al 14 per cento e il Partito liberaldemocratico (Fdp) al 5 per cento. In Sassonia, la Cdu è prima con il 32 per cento, con AfD in seconda posizione al 24,5 per cento. Terza La Sinistra con il 14 per cento. Seguono i Verdi all'11 per cento, la SpD all'8,5 per cento e la Fdp al 5 per cento. Dal 2013, il Brandeburgo è governato da una coalizione formata da SpD e La Sinistra, con il socialdemocratico Dietmar Woidke come primo ministro. In Sassonia, è capo del governo dal 2017 Michael Kretschmer, esponente della Cdu che guida una coalizione tra il proprio partito e la SpD. (Geb)