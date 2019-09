Turchia: raid aerei contro Pkk nel nord dell’Iraq, uccisi 5 miliziani

- I caccia turchi hanno “neutralizzato” cinque combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdisatn (Pkk) nel nord dell'Iraq. Lo ha reso noto oggi su Twitter il ministero della Difesa turco in un comunicato, secondo cui gli attacchi sono stati condotti in coordinamento con l'operazione Claw, lanciata nel maggio scorso contro il Pkk nelle regioni di Metina, Avasin-Basyan e Gara, nel nord dell’Iraq. I combattenti Pkk utilizzano spesso l'Iraq settentrionale come base per pianificare attacchi terroristici transfrontalieri in Turchia. Nella sua lotta armata contro Ankara lanciata oltre 30 anni fa, il Pkk – considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Ue – si è reso responsabile della morte di circa 40 mila persone, secondo le stime del governo turco.(Tua)