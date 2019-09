Balcani: ministro Esteri tedesco Maas, Ue abbia interesse nella regione (3)

- E, sempre in conferenza stampa, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha sottolineato l'importanza della coerenza da entrambe le parti: da quella dei Balcani occidentali, nel portare avanti i processi di riforme e riconciliazione, da parte europea, nelle decisioni da prendere sull'avvio dei negoziati con Macedonia del Nord e Albania e sulla liberalizzazione dei visti per quanto riguarda il Kosovo. Mogherini, inoltre, ha detto di essere abbastanza incoraggiata dall'atmosfera che si è avuta nella riunione di oggi, sia da parte degli Stati membri dell'Ue che da parte di Balcani, e di aver notato un più forte sostegno, determinazione e consapevolezza, della necessità di essere tutti coerenti nei prossimi passi che riguardano il processo di allargamento. (Beb)