Russia: 750 persone in piazza a Mosca per manifestazione non autorizzata

Mosca, 31 ago 19:03 - (Agenzia Nova) - Circa 750 persone stanno partecipando a una manifestazione promossa dall’attivista Ljubov Sobol nel centro di Mosca, non autorizzata dalla polizia. Lo rende noto in un comunicato il ministero dell’Interno russo, secondo cui la polizia di Mosca ha invitato i cittadini ad astenersi dal parteciparvi. Ieri la procura di Mosca ha messo in guardia l’attivista Sobol contro l’illegalità della manifestazione “Contro la repressione politica”. Lo si apprende da un comunicato pubblicato sul sito internet della procura. “L’organizzatore dell’evento è stato messo al corrente dell’inammissibilità di una tale violazione della legge, e delle responsabilità in cui potrebbe incorrere”, si legge nella nota, in cui viene sottolineato che la manifestazione non è stata approvata dalle autorità competenti.

