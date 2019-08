Tunisia: confermati 26 candidati alle elezioni presidenziali, c'è anche Nabil Karoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) ha presentato oggi la lista definitiva dei 26 candidati ammessi alle consultazioni presidenziali anticipate del prossimo 15 settembre. Convalidate le candidature del premier uscente Youssef Chahed, 43 anni, sostenuto dal nuovo partito di orientamento laico Tahya Tounes; del presidente “ad interim” dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Abdelfattah Mourou, 71 anni, figura di spicco del partito islamico moderato Ennahda; e dell’ex ministro della Difesa, Abdelkrim Zbidi, 69 anni, appoggiato dal partito laico-modernista Nidaa Tounes. L’Isie ha confermato anche la candidatura di Nabil Karoui, controverso imprenditore tunisino, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma”, arrestato la scorsa settimana per sospetta frode fiscale. L’imprenditore - leader del partito populista Qalb Tounes, dato in testa nei sondaggi - è stato arrestato a Medjez Elbab, sull’autostrada Beja-Tunisi. L’arresto dell'outsider politico tunisino è stato criticato dai sostenitori di Karoui e da alcuni politici come Ahmed Nejib Chebbi, figura di spicco del movimento di opposizione durante i passati regimi, che lo hanno definito un vero e proprio “rapimento”. (segue) (Tut)