Tunisia: confermati 26 candidati alle elezioni presidenziali, c'è anche Nabil Karoui (2)

- Solamente due le donne candidate ad occupare la poltrona del Palazzo di Cartagine: l'ex ministro del Turismo Selma Elloumi e Abir Moussi, sostenitrice del deposto presidente Zine El Abidine Ben Ali e leader del Partito del partito dei destouriani liberi. Niente da fare invece per Mounir Baatour, capo del Partito liberale tunisino e presidente dell’associazione Lgbt Shams: la domanda del primo candidato dichiaratamente omosessuale del mondo arabo è stata infatti respinta. La campagna elettorale per le presidenziali partirà lunedì 2 settembre e si concluderà il 13 dello stesso mese. All’estero è possibile cominciare a fare comizi già a partire da oggi. Il voto si svolgerà a metà settembre, invece che a novembre, per la prematura scomparsa del presidente Beji Caid Essebsi il 25 luglio scorso. Inizialmente il calendario elettorale, infatti, prevedeva di andare alle urne prima per legislative e dopo per le presidenziali. La morte a 92 anni del capo dello Stato e leader di Nidaa Tounes ha costretto ad anticipare le consultazioni presidenziali. (Tut)