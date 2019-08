Governo: Serracchiani (PD), c'è condivisione abbastanza importante su contenuti

- La vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, a margine del suo intervento alla Festa de l’Unità a Milano, ha precisato che con il Movimento Cinque Stelle “sui contenuti direi che c’è una condivisione abbastanza importante, poi bisogna ovviamente fare una sintesi, perché se deve essere un accordo politico la sintesi è importante. Non vedo grandi differenze o grandi problemi, il tema è mettersi a lavorare e farlo in fretta”. E in merito al nodo del decreto sicurezza, a chi le ha chiesto se sia un contenuto importante, la vicepresidente del Pd ha spiegato che “sì, deve essere nell’accordo politico. Si parte dal recepire le osservazioni che il Presidente della Repubblica ha fatto quando il dl sicurezza è arrivato nelle sue mani”. (Rem)