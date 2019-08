Governo: Serracchiani (PD), serve accordo non contratto, fiducia in Conte e Zingaretti

- Dalla Festa de L’Unità di Milano la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ha commentato le trattative in corso per una possibile alleanza con il M5S per un Governo giallorosso: “Sappiamo che è una partita complicata, però abbiamo la massima fiducia, non soltanto nel nostro segretario, Nicola Zingaretti, e nella delegazione del partito, ma anche nell’attenzione che sta mettendo nel programma il presidente incaricato, Giuseppe Conte, con le prerogative del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Speriamo che tutto vada come deve andare”. A chi le ha chiesto se ci sia fiducia anche nei confronti dei 5 stelle, Serracchiani ha replicato che è "l’altra parte importante per fare un accordo". Abbiamo precisato che non vogliamo fare un contratto: abbiamo visto che non funziona. Non serve al Paese. Quello che vogliamo fare è un accordo politico; e affinché ci sia, servono anche i 5 stelle". "Speriamo che lo capiscano. Credo che abbiano ben presente la partita per tutto il Paese”, ha concluso Serracchiani. (Rem)