Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 1 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda circolazione depressionaria si isola sul basso Tirreno ma non interessa direttamente le regioni settentrionali. Nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite nel corso del giorno. Tendenza dal tardo pomeriggio ad acquazzoni sulle Alpi; verso sera si avvicina un fronte nord-atlantico con ulteriori temporali in arrivo tra Val d'Aosta e alto Piemonte. Clima ancora caldo e afoso. (Rpi)