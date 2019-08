Roma: Raggi, sopralluogo a cantiere via di Tor Cervara, prosegue impegno amministrazione su "Strade Nuove"

- "Qualche giorno fa ho voluto vedere come stanno procedendo i lavori di manutenzione stradale a via di Tor Cervara, in un cantiere molto importante tra il IV e V municipio. Con i tecnici del Simu, ovvero il dipartimento che si occupa dei Lavori pubblici, ho incontrato gli operai che stanno lavorando su un’area di 800 metri che parte da piazza Cesare de Cupis e termina al cavalcavia dell’A24. Un intervento molto atteso dai cittadini". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "I lavori - aggiunge - riguardano anche la pulizia delle caditoie con l’utilizzo di videoispezioni per il controllo della rete fognaria. Una volta terminato il rifacimento dell’asfalto in entrambi i sensi di marcia, si effettuerà la segnaletica verticale e gli attraversamenti pedonali. Dopo l’intervento realizzato su due tratti di via Collatina, e con i cantieri che stanno partendo a via di Tor Sapienza e a via Prenestina, continua l’impegno dell’amministrazione su Strade Nuove". (rer)