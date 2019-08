Governo: Boccia (PD), politica si fa anche fuori da ministeri, M5S non tiri la corda

- Per fare politica non serve guidare un ministero, inutile tirare la corda. Lo ha detto il deputato del Pd Francesco Boccia a margine della sua partecipazione alla Festa de L’Unità a Milano rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento in merito al “veto” su Di Maio vicepremier: “Lo dico a tutti e anche ai leader dei cinque stelle: si può fare politica guidando i partiti e incrociando le capacità dei partiti con il governo, ma non è che si fa politica solo guidando un ministero. Non voglio dare consigli a nessuno ma dico che è inutile tirare la corda”. “Io so solo - ha proseguito Boccia - che Nicola Zingaretti, che è segretario del partito, non entra nel governo per guidare con forza questo processo di alleanza per il Paese, questa sarà una alleanza sociale basata su un’idea diversa di società". "Questo - ha concluso il deputato dem - deve dare il senso a tutti: non entra nel Governo per rendere il partito ancora più in grado di guidare questo processo e ovviamente per rafforzare dall’esterno il governo”. (Rem)