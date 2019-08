Roma: donna trovata morta in casa, proseguono ricerche compagno. Al lavoro nucleo carabinieri subacquei

- Proseguono senza sosta le ricerche del 65enne, compagno della donna trovata morta in una villetta a schiera in via Giacomo della Marca, zona Dragoncello. Il nucleo carabinieri subacquei stanno scandagliando i fondali del Tevere, altezza Ostia Antica, dove è stata trovata l'auto della coppia. I cani molecolari, secondo quando si apprende, hanno infatti individuato nella zona tracce utili per il ritrovamento dell'uomo. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di omicidio suicidio. (rer)