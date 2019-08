Business news: Nepal, al via progetti per la costruzione di dieci nuove centrali idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'elettricità nepalese (Nea) ha disposto l'avvio della progettazione e costruzione di dieci centrali e riserve idroelettriche, da far rientrare nell'anno fiscale corrente. La Banca mondiale e diversi investitori privati si sono già fatti avanti per contribuire al finanziamento del progetto. La costruzione di quattro centrali è già iniziata; la capacità attuale è di 1.969 megawatt. Le altre sei avranno una portata totale di 138 megawatt, tra impianti con e senza riserve di acqua. "Consideriamo questi progetti punti di svolta in termini di equilibrio di potere e mantenimento del carico", ha spiegato Kul Man Ghising, manager dell'autorità, rispondendo così anche alle critiche per la presenza di soli impianti senza riserva d'acqua, soggetti ai flussi stagionali; durante la stagione secca, il Nepal è dunque costretto a importare energia. (Inn)