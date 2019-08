Business news: India, all'esame sostituzione turbine centrale Kudankulam

- La società pubblica indiana Nuclear Power Corporation of India (Npcil) sta valutando la possibile sostituzione delle turbine fornite dalla Federazione Russa per la costruzione della centrale nucleare di Kudankulam con componenti di matrice giapponese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbk”, citando fonti informate dei fatti. Stando alle informazioni diffuse, la parte indiana non sarebbe soddisfatta della qualità delle turbine e dei generatori forniti dalla società russa Silovje Mashini per la costruzione dei reattori della centrale. La proposta, in ogni caso, non riguarda le unità che sono già state appaltate in precedenza. (Rum)