Business news: Eni si aggiudica blocco esplorativo West Ganal nel Bacino del Kutei in Indonesia

- Eni (40 per cento operatore) insieme ai partner Pertamina (30 per cento) e Neptune (30 per cento), a valle del secondo “conventional oil and gas bidding round 2019” indetto dal ministro dell’Energia e delle risorse minerali, si è aggiudicata il blocco esplorativo di West Ganal, nelle acque profonde del bacino di Kutei, in Indonesia. West Ganal è un nuovo Gross Split Psc (Production Sharing Contract), che copre un’area di circa 1.129 chilometri quadrati confinante con i Psc operati da Eni di Muara Bakau e di East Sepinggan, nello stretto di Makassar, nell’offshore dell’East Kalimantan. Questa ulteriore assegnazione nel Bacino di Kutei consolida la cooperazione strategica di Eni con Pertamina e Neptune Energy, partner della joint venture di Muara Bakau che opera il giacimento di Jangkrik. (Com)