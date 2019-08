Governo: Serracchiani (Pd), con M5S accordo politico o si va al voto

- Dal palco della Festa de L’Unità di Milano la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ha ribadito come oggi ci sia la necessità “di un Governo che si faccia carico di alcuni temi: immigrazione, Europa, crescita e lavoro - ha detto Serracchiani - Abbiamo tante cose da fare e mi auguro che si possano fare con i cinque stelle, non sulla base di un contratto ma di un accordo politico”. “Si tratta di due forze politiche che sono diverse ma che fanno un accordo per il bene del paese che vanno a governare - ha concluso la vicepresidente del Pd - Se non c’è questo a mio avviso in alternativa si va al voto e lo affrontiamo senza paura per vincerlo”.(Rem)