Municipio Roma VII: gruppo Pd, due alberi caduti a Cinecittà e Villa Lais, Raggi e Lozzi dove siete?

- "Rattrista profondamente vedere la nostra città in queste condizioni. In particolare nel VII Municipio in due giorni sono caduti due alberi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini di Villa Lais e Cinecittà. Che fine ha fatto la tanto decantata manutenzione? Sindaca Raggi e Presidente Lozzi dove siete?". Così in una nota il Pd del Municipio VII di Roma.(Com)