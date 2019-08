Business news: Filippine, azienda russa Novatek interessata a progetti per terminal Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Novatek è interessata a partecipare ai progetti avviati dal governo filippino per lo sviluppo di terminal per la liquefazione di gas naturale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che l’interesse dell’azienda russa è emerso durante gli incontri organizzati nel quadro della visita a Mosca del sottosegretario al Commercio filippino, Rodolfo Ceferino. “Abbiamo discusso nel dettaglio la questione relativa ai terminal per la liquefazione del gas, a fronte del deterioramento della quantità di risorse presente nelle Filippine”, ha detto un membro della sua delegazione. (Rum)