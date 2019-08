Business news: Filippine, Manila valuta possibile acquisto aerei russi per aviazione civile nazionale

- Le autorità delle Filippine stanno valutando la possibilità di acquistare una serie di aerei di linea Sukhoi, Be-200 e Ms-21 di fabbricazione russa per l’aviazione civile del paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che l’interesse dell’azienda russa è emerso durante gli incontri organizzati nel quadro della visita a Mosca del sottosegretario al Commercio filippino, Rodolfo Ceferino. “Per quanto riguarda il settore dell’aerospazio, siamo interessati all’acquisto di aerei a fini turistici o per la gestione delle emergenze: i modelli che ci sono stati proposti per ora sono gli aerei di fabbricazione russa Sukhoi, Be-200 e Ms-21”, ha detto un membro della delegazione del sottosegretario filippino. (Rum)