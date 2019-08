Business news: India, Maruti Suzuki non rinnova tremila contratti a tempo determinato

- Il presidente di Maruti Suzuki India, Ravindra Chandra Bhargava, ha annunciato che la casa automobilistica non ha rinnovato i contratti di tremila collaboratori a tempo determinato a causa del rallentamento della domanda. Le vendite di auto nel paese asiatico sono in calo da nove mesi consecutivi. Il dirigente, parlando agli azionisti riuniti nell’assemblea annuale, ha spiegato che i costi produttivi sono aumentati a causa delle norme di sicurezza e degli aggravi fiscali. La compagnia, ha aggiunto, è sulla buona strada per conformarsi alle nuove regole sulle emissioni e si sta spostando verso la produzione di modelli a gas naturale compresso (Cng) e ibridi; la produzione di veicoli Cng dovrebbe aumentare del 50 per cento quest’anno. (Inn)