Business news: il costruttore di treni cinese Crrc acquisisce uno stabilimento in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crrc, la compagnia di Stato cinese prima produttrice di treni al mondo, sta per aggiudicarsi una testa di onte strategica in Europa tramite l’acquisizione di uno stabilimento dell’azienda Vossloh in Germania. Vossloh ha annunciato che cederà al colosso cinese uno stabilimento per la produzione di ferrovie aperto soltanto lo scorso anno. L’azienda tedesca, che sta concentrando il proprio business sui sistemi per le infrastrutture ferroviarie, si aspetta di ricevere in cambio della cessione una cifra inferiore a dieci milioni di dollari, cui se ne aggiungeranno altri dieci in transazioni successive, secondo gli accordi già sottoscritti con una controllata di Crrc, Crrc Zhuzhou Locomotive. (Cip)