Business news: Giappone-Africa, Abe invita il settore privato a investire nel continente africano

- Durante il discorso d'apertura della settima Conferenza internazionale sullo sviluppo africano di Tokyo (Ticad7), il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha invitato il settore privato a promuovere finanziamenti nel continente africano. Abe ha ricordato che nei tre anni trascorsi dall'ultima conferenza, nel 2016, il Giappone ha speso 20 miliardi di dollari in opere e infrastrutture in Africa. "Vi rivolgo questa preghiera. Il governo del Giappone porterà avanti qualsiasi sforzo per fare in modo che gli investimenti privati giapponesi da 20 miliardi in tre anni possano, in futuro, aumentare da un giorno all'altro", ha detto il premier giapponese davanti ai leader africani e a rappresentanti di compagnie private, associazioni della società civile e organizzazioni internazionali, tra le quali le Nazioni Unite, la Banca mondiale, il Programma di sviluppo delle Nazioni unite (Undp) e l'Unione africana. "Faremo tutto il necessario per sostenere l'avanzamento delle imprese giapponesi in Africa. La nuova Ticad fornirà un supporto illimitato per gli investimenti e gli imprenditori", ha aggiunto. (Git)