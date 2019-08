Business news: Russia-India, presto avvio negoziati per accordo libero scambio fra Nuova Delhi e Uee

- I preparativi per l'avvio di negoziati ufficiali tra l'Unione economica eurasiatica (Uee) e l'India su una zona di libero scambio sono stati completati. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la conferenza stampa tenutasi al termine dei colloqui con l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Mosca. "A oggi, sono state completate tutte le procedure necessarie per avviare negoziati ufficiali per la conclusione di un accordo tra l'Uee e l'India sulla creazione di una zona di libero scambio. Il rapido avvio del relativo processo di negoziazione sarà un passo importante sulla strada per cooperazione tra l'India e l’Uee", ha detto Lavrov. L’Unione economica eurasiatica è un’associazione internazionale che comprende Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan e incoraggia l'integrazione regionale attraverso la libera circolazione di merci, servizi e persone. (Rum)