Business news: Toyota e Suzuki concordano fusione di capitale per finanziare guida autonoma

- Toyota Motor Corp e Suzuki Motor Corp hanno annunciato di aver concordato una alleanza di capitale destinata a finanziare congiuntamente tecnologie avanzate per la guida autonoma, terreno di crescente competizione nel settore dell’automotive. L’accordo prevede l’acquisizione di una quota del 4,94 per cento di Suzuki da parte di Toyota per 96 miliardi di yen (907 milioni di dollari). Suzuki, invece, dovrebbe rilevare una quota di Toyota del valore di 48 miliardi di yen. “Le due aziende vogliono conseguire una crescita sostenibile superando nuove sfide che caratterizzano il settore dell’automobile, edificando e approfondendo una relazione cooperativa in nuovi campi”, recita una nota diffusa dalle due aziende. Il comunicato cita la competizione posta dall’ingresso nel settore di colossi tecnologici come Alphabet (Google) e il progressivo irrigidimento della normativa ambientale, ed esprime l’intenzione delle due aziende di istituire un “partenariato a lungo termine”. (Git)