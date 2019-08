Business news: Google trasferisce produzione smartphone Pixel da Cina a Vietnam

- Google avvierà preparativi per il rapido trasferimento della produzione dei suoi smartphone Pixel dalla Cina al Vietnam, con l’obiettivo di edificare una catena di fornitura a basso costo nel Sud-est asiatico in grado di servire da propulsore per le ambizioni dell’azienda nel campo dell’hardware. Il colosso del web statunitense avvierà la conversione di un vecchio stabilimento produttivo di Nokia con un partner locale prima della fine dell’estate, secondo fonti citate dal quotidiano “Nikkei”. Lo stabilimento di trova nella provincia vietnamita settentrionale di Bac Ninh, la stessa dove Samsung ha sviluppato la propria catena del valore un decennio fa: Google potrà dunque contare su una forza lavoro qualificata. Il trasferimento della produzione nel Vietnam è conseguenza delle pressioni causate dall’aumento del costo del lavoro in Cina, e dalle tariffe imposte da Washington alle merci d’importazione cinesi. Google sarebbe intenzionata a trasferire al di fuori della Cina la produzione di tutti gli apparecchi elettronici per il mercato Usa, incluso il sistema Google Home. (Fim)