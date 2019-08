Business news: India, icona del lusso Tiffany in arrivo sul mercato indiano in joint venture con Reliance

- La catena di gioiellerie Tiffany & Co. entrerà presto nel mercato indiano, all'interno di una joint venture con la multinazionale del multimiliardario Mukesh Ambani, Reliance Industries. Tiffany programma di aprire il suo primo punto vendita a Nuova Delhi quest'anno, mentre l'anno prossimo sarà la volta di Mumbai. "Essendo una gioielleria di lusso di fama mondiale, con punti vendita in molte delle città più importanti del mondo, l'emergere di Tiffany in questi centri del commercio indiani, con la loro crescente clientela di lusso, presenta un'opportunità unica", ha dichiarato Philippe Galtié, vicepresidente esecutivo delle vendite internazionali per Tiffany & Co. "Siamo fieri di lavorare con il leader del commercio del lusso indiano, Rbl, per sviluppare una presenza importante ed espandere il valore del nostro marchio in questo importante mercato". L'amministratore delegato di Rbl, Dearshan Mehta, sostiene che Tiffany non ha bisogno di presentazioni: "Non vediamo l'ora di portare le rinomate collezioni di Tiffany e i suoi meravigliosi diamanti in India", ha dichiarato. A maggio, Reliance Industries ha messo a segno un altro colpo, acquistando il colosso della distribuzione di giocattoli britannico Hamleys. (Inn)