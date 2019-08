Business news: India, cresce divario tra i livelli di sviluppo degli stati

- Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano economico indiano "Mint", i livelli di sviluppo dei diversi stati dell'India differiscono così tanto da sembrare appartenere a diversi paesi dell'intero continente asiatico, piuttosto che a un'unica nazione. All'inizio del 2000, il prodotto interno lordo pro capite dei cinque stati più ricchi era del 145 per cento maggiore rispetto a quello dei più poveri. Nel 2010-11, il divario si è allargato, arrivando al 289 per cento; nel 2017-18 il livello ha raggiunto il 338 per cento. Un altro parametro di cui "Mint" mette in evidenza l'evoluzione è il coefficiente di variazione del Pil pro capite: si è alzato dal 42,2 per cento (nel 2000-01) al 57,8 per cento nel 2017-18. (Inn)