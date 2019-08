Business news: India, governo approva nuovi investimenti esteri e aperture per catene monomarca

- Il governo indiano ha approvato una serie di investimenti stranieri diretti nei settori dell'estrazione mineraria, dell'artigianato e della telefonia digitale, mentre ha predisposto delle facilitazioni per grandi compagnie attive a livello globale come la giapponese Uniqlo, la statunitense Apple e la svedese Ikea. Il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman ha inoltre approvato il cento per cento degli investimenti per gli intermediari assicurativi. "I cambiamenti nel funzionamento degli investimenti esteri diretti renderanno l'India un paese più competitivo per gli investimenti internazionali, portando benefici come un aumento degli investimenti, posti di lavoro e crescita", ha dichiarato il ministro per il Commercio e l'Industria Piyush Goyal ai giornalisti all'indomani di una riunione di gabinetto. La manovra si inserisce all'interno di un progetto del ministero delle Finanze per dare nuovo impulso all'economia stagnante, oltre che a una stasi generale degli investimenti a livello globale. (Inn)