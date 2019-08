Business news: Bangladesh, ponte sul Padma sarà inaugurato nel 2021

- Obaidul Quader, ministro per le Strade, i trasporti e i ponti del Bangladesh, ha annunciato che il nuovo ponte sul Padma sarà completato entro giugno 2021, quando il primo ministro Sheikh Hasina procederà con l'inaugurazione ufficiale. Il ponte è finanziato tramite un prestito, siglato dalla Divisione finanza e dall'Autorità bengalese per i ponti. "Il ponte è completo all'83 per cento", ha precisato Quader. Una volta realizzata, sarà la più grande infrastruttura costruita in Bangladesh: un ponte multifunzione lungo 6,15 chilometri, che si calcola incrementerà il prodotto interno lordo nazionale dell'1,2 per cento. (Inn)