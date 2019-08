Business news: Basf cede alla società giapponese Dic l'intero business Pigmenti

- Basf e la società chimica giapponese Dic hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione del business Pigmenti Basf, a livello globale. Il prezzo di acquisto, riferisce un comunicato, ha un valore di 1,15 miliardi di euro. Sarà corrisposto in contanti e in assenza di debiti finanziari. L'operazione si perfezionerà nel quarto trimestre del 2020 e la cessione delle attività sarà sottoposta all'approvazione delle autorità che salvaguardano gli aspetti legati al tema della concorrenza. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci stava a cuore, ovvero individuare un gruppo industriale che considerasse il settore pigmenti un business strategico" ha commentato Markus Kamieth, membro del Board of Executive Directors di BasfSE e responsabile del segmento Industrial Solutions. "La giapponese Dic persegue piani di crescita ambiziosi e ha già annunciato un ulteriore sviluppo, per i prossimi anni. Siamo certi che, in questo ambiente, il business dei pigmenti potrà esprimere al meglio il proprio potenziale". (Com)