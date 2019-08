Business news: Cina-Filippine, Duterte e Xi concordano istituzione organismo per progetti energetici

- I presidenti di Filippne e Cina hanno concordato l’istituzione di un ente intergovernativo per la promozione dell’esplorazione congiunta delle risorse petrolifere offshore nel Mar Cinese Meridionale, teatro di rivendicazioni territoriali da parte di entrambi i paesi. L’accordo ra i due leader è giunto in occasione della visita a Pechino del presidente Duterte, in un consenso di crescente tensione marittima tra i due paesi. Quella di Duterte è la terza visita ufficiale alla Cina dal 2016, quando il presidente filippino ha assunto l’incarico. Il presidente ha preceduto la visita annunciando di voler porre il governo cinese di fronte ai pronunciamenti della giustizia internazionale che bocciano le rivendicazioni cinesi su gran parte del Mar Cinese Meridionale. Durante l’incontro, Xi ha dichiarato che “sino a quando le due parti gestiranno le questioni relative al Mar Cinese Meridionale in maniera appropriata, le relazioni bilaterali rimarranno solide”. Il presidente cinese ha aggiunto che Cina e Filippine possono compiere un “grande passo avanti” nello sfruttamento congiunto delle risorse di petrolio e gas naturale di quella regione. I due leader avevano concordato a novembre dello scorso anno di perseguire progetti energetici congiunti nel Mar Cinese Meridionale, e Manila ha richiamato Pechino in più occasioni alla concretizzazione di tale intesa. (Cip)