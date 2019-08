Business news: Giappone, tasso disoccupazione ai minimi da 26 anni a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone è calato ai minimi da 26 anni nel mese di luglio, in un contesto di miglioramento delle condizioni occupazionali dovuto alla carenza di forza lavoro che affligge diversi settori dell’economia di quel paese. Secondo i dati pubblicati dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese, il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,2 per cento, in calo di un decimo di punto rispetto a giugno, e ai minimi da ottobre 1992. La disoccupazione maschile ha segnato un calo di due decimi di punto, al 2,4 per cento; quella femminile è cresciuta dello 0,1 per cento, al 2,1 per cento, secondo i dati forniti dal ministero. I dati forniti dal ministero della Salute, del lavoro e del welfare attestano che il tasso di disponibilità del lavoro è calato da 1,61 a 1,59 a luglio: ciò significa che in Giappone sono disponibili 159 offerte di lavoro ogni 100 persone in cerca d’impiego. (Git)