Yemen: la Russia è “seriamente preoccupata” per l'escalation militare (3)

- Ieri lo Stato islamico (Is) ha rivendicato attraverso la sua agenzia di propaganda “Amaq” la responsabilità di un attentato suicida avvenuto ad Aden, la più grande città del sud dello Yemen, costato la vita a sei combattenti separatisti del Consiglio meridionale di transizione (Stc). Il portale statunitense specializzato "Site" ha pubblicato il comunicato originale del gruppo jihadista “Wilaya Yemen - Aden Abyan” (Provincia dello Yemen – Sezione di Aden) in cui vengono indicate “nove vittime” (sia morti che feriti). L'attacco è stato condotto da un militante a bordo di una moto che ha preso di mira una pattuglia della Cintura di sicurezza, gruppo separatista che combatte le forze governative yemenite per il controllo dell’importante città portuale del sud dello Yemen. Il comunicato non precisa se l’attentatore si sia suicidato nell'azione, né le modalità dell’attacco. (segue) (Res)