Yemen: la Russia è “seriamente preoccupata” per l'escalation militare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla deposizione di Saleh nelle rivolte legate alla “primavera araba”, che ha visto la salita al potere del suo vice Hadi (originario di Aden) a cui è seguita la ribellione della minoranza zaidita Houthi (appoggiata indirettamente dall’Iran), la frattura tra nord e sud è nuovamente esplosa. Le forze separatiste hanno infatti giocato un ruolo chiave per espellere i ribelli sciiti dal sud del paese e attualmente controllano tutte le provincie meridionali. Il ruolo dei separatisti è stato anche fondamentale per la serie di offensive lanciate in coordinamento con i militari della coalizione araba contro i combattenti di al Qaeda, che approfittando della situazione di instabilità aveva occupato tra il 2015 e il 2016 alcune città dello Yemen del sud. (Res)