Migranti: Grecia, premier Mitsotakis convoca riunione d’emergenza dopo aumento sbarchi

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis presiederà oggi una riunione d’emergenza del Consiglio per gli affari esteri e la difesa (Kysea) convocata dal governo per discutere dei flussi migratori in aumento dopo che il numero degli arrivi registrati sulle isole del Mar Egeo hanno raggiunto il livello più alto dal picco della crisi, nel 2016. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Amna-Mp”. La decisione di convocare la riunione giunge dopo che ieri il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha convocato l'ambasciatore turco Burak Ozugergin per esprimere la preoccupazione di Atene per l'improvviso aumento degli arrivi e ricordare gli obblighi di Ankara nel quadro dell’accordo firmato con l'Unione europea nel marzo 2016 per frenare il traffico di migranti attraverso l'Egeo. Giovedì scorso 546 migranti sono sbarcati sull’isola di Lesbo a bordo di 13 imbarcazioni. Gli arrivi sulle isole del Mar Egeo dalla vicina Turchia sono in costante aumento nelle ultime settimane, con le organizzazioni non governative che hanno registrato un raddoppio degli afflussi rispetto alla scorsa estate e hanno espresso preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di vita e l'aumento delle tensioni nei campi di accoglienza. (Gra)