Nettuno: rompe braccialetto elettronico, si taglia capelli e barba ed evade da domiciliari, arrestato 29enne

- Dopo aver divelto il braccialetto elettronico che ne assicurava la misura restrittiva, è evaso dal regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, rendendosi irreperibile e per non farsi riconoscere si è tagliato barba e capelli. Dopo un'intesa attività investigativa, volta a rintracciare il 29 enne romano, gli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno, si sono messi sulle tracce del fuggitivo. Dopo un servizio di appostamento i poliziotti hanno trovato il ragazzo all'esterno di un Camping in zona Ardea, ancora in costume da bagno. Bloccato è stato tratto in arresto per evasione aggravata. (rer)