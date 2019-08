Centrodestra: Marin (FI), Berlusconi ha lealmente ribadito prospettiva coalizione unita

- Per il deputato di Forza Italia Maurizio D'Ettore "il presidente Berlusconi ha ribadito con determinazione, chiarezza e lealtà il fondamento valoriale di un centrodestra unito e vincente capace di sconfiggere le sinistre: Pd, 5 Stelle e cespugli vari. Anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in sede regionale, appare evidente che ogni fuga in avanti che prescinda dalla compatezza della proposta politica del centrodestra unito potrebbe determinare il rafforzamento del progetto politico che vede ormai alleati il Pd ed i 5Stelle". "Il presidente Berlusconi - aggiunge - ha più volte evidenziato questo pericolo ed in particolare in questo momento occorre evitare che si rimarchino presunti spazi di autosufficienza partitica. Forza Italia ha ribadito, con indiscussa coerenza, anche in questa fase politica convulsa, di essere totalmente alternativa, nei fatti e nei comportamenti pure istituzionali, al Pd ed ai 5Stelle. La breve esperienza di governo della Lega con i 5Stelle si è dimostrata fallimentare ed ogni vano tentativo di riproporla ancora in questi giorni è apparso del tutto sorprendente considerata la chiara ricollocazione del 'Movimento' a sinistra, in contrasto frontale con il centrodestra. La stagione dei contratti claudicanti e contrari al 'buon costume' politico è finalmente terminata e soltanto la linea lealmente ribadita dal presidente Berlusconi per un centrodestra unito potrà rilanciare una coerente e credibile proposta di governo per il Paese".(Com)