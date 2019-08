Libia: Onu, 90 morti e oltre 200 feriti a Murzuq

- Almeno 90 persone sono state uccise e più di 200 ferite negli scontri armati in corso nella città libica di Murzuq, nel sud della Libia. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). "Più di 16.000 persone sono state sfollate nei comuni vicini, mentre sette rifugi collettivi gestiti dalle autorità locali hanno ospitato circa 600 persone", ha affermato l'Ocha in un rapporto ufficiale. Altre 1.300 persone sono state sfollate da Murzuq nei distretti di al Jufra e di Bengasi. Da parte sua, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) ha affermato di aver fornito assistenza a 433 famiglie fuggite da Murzuq nella città di Wadi Etba. (Lit)