Roma: donna trovata morta in casa, si cerca il compagno. Carabinieri al lavoro con elicottero e cani molecolari

- Il cadavere di una donna di 59 anni è stato trovato all'interno di una villetta a schiera in via Giacomo della Marca, zona Dragoncello. I carabinieri, intervenuti sul posto, si sono messi sulle tracce del compagno della donna. Si ipotizza infatti un caso di omicidio-suicidio. Sul corpo della 59enne, morta da due o tre giorni, il medico legale ha trovato segni che fanno pensare all'omicidio. La coppia, insieme da 25 anni, secondo quanto si apprende, aveva problemi di debiti. Nella villetta gli inquirenti hanno trovato uno scritto nel quale i due avevano messo nero su bianco l'intenzione di farla finita. Non riuscendo nell'intento l'uomo avrebbe ucciso la donna per poi allontanarsi da casa per suicidarsi. L'auto è stata trovata sull'argine del fiume Tevere a Ostia Antica con un tubo collegato al gas dentro l'abitacolo ma del 65enne nessuna traccia. I carabinieri sono al lavoro sia con l'elicottero e con i cani molecolari. (rer)