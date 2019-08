Governo: Zingaretti, con nuova fase già 600 milioni guadagni, ecco perché chiediamo svolta

- L'apertura di una nuova possibile fase politica e di governo già ci ha fatto guadagnare 600 milioni di euro. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sostenendo che "in prospettiva potrebbero essere fino a 15 miliardi". "Euro - continua - che tornano alle famiglie e alle imprese italiane. Ecco perché continuiamo a chiedere una stagione nuova e un governo di svolta. Per un Italia che scommette sul lavoro, l'ambiente, la scuola e la ricerca, gli investimenti pubblici e privati". (Com)